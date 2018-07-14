Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone и iPad в России

Компания Apple зарегистрировала на территории России 11 новых моделей своих гаджетов. Информация о новинках была опубликована на сайте Евразийской комиссии.

Изначальными индексами смартфонов указываются А19, А-20, А-21. Предполагается, что под ними будут выпущены iPhone X Plus, а также новая модель iPhone с ЖК-экраном. Эксперты предполагают, что, помимо вышеназванных смартфонов, Apple выпустит еще один iPhone, детали о котором не раскрываются.

Помимо этого, в продажу поступят новые iPad, управляемые iOS 11.

Все новинки будут официально представлены уже осенью текущего года вместе с новой полной версией операционной системы iOS 12.