Автомобили проекта «Кортеж» заинтересовали зарубежные страны

Зарубежные страны демонстрируют интерес к автомобилям проекта «Кортеж». Об этом сообщил профессор Санкт-Петербургского политехнического университета, участвовавший в разработке проекта «Кортеж», Алексей Боровков.

Ранее сообщалось, что что фонд обороны, безопасности и развития компании Tawazun (ОАЭ) подписал соглашение о входе в предприятие по производству машин Aurus проекта «Кортеж» и в него вложит 110 миллионов евро.

«Я думаю, что это, в первую очередь, связано с тем, что наш президент показывал (автомобиль - прим. ред.) руководителю Арабских Эмиратов, пригласил его в машину посидеть, и так далее», - заявил Боровков, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что ОАЭ - это богатая страна и там живет много людей, готовых покупать автомобили такого класса.

«Сейчас будет встреча с Трампом в Хельсинки. Туда вывезли автомобиль, и финские СМИ дали эту информацию, видео. Это тоже стимулирует интерес, что он впервые вышел за рамки РФ», - сказал Боровков.

Проект «Кортеж» - семейство автомобилей класса люкс для первых лиц государства. Планируется, что машины появятся в продаже в первом квартале следующего года под брендом Aurus.

Напомним, седьмого мая на церемонии инаугурации Владимир Путин проехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец на лимузине проекта «Кортеж».