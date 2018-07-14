Автомобили проекта «Кортеж» заинтересовали зарубежные страны
Зарубежные страны демонстрируют интерес к автомобилям проекта «Кортеж». Об этом сообщил профессор Санкт-Петербургского политехнического университета, участвовавший в разработке проекта «Кортеж», Алексей Боровков.
Ранее сообщалось, что что фонд обороны, безопасности и развития компании Tawazun (ОАЭ) подписал соглашение о входе в предприятие по производству машин Aurus проекта «Кортеж» и в него вложит 110 миллионов евро.
«Я думаю, что это, в первую очередь, связано с тем, что наш президент показывал (автомобиль - прим. ред.) руководителю Арабских Эмиратов, пригласил его в машину посидеть, и так далее», - заявил Боровков, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что ОАЭ - это богатая страна и там живет много людей, готовых покупать автомобили такого класса.
«Сейчас будет встреча с Трампом в Хельсинки. Туда вывезли автомобиль, и финские СМИ дали эту информацию, видео. Это тоже стимулирует интерес, что он впервые вышел за рамки РФ», - сказал Боровков.
Проект «Кортеж» - семейство автомобилей класса люкс для первых лиц государства. Планируется, что машины появятся в продаже в первом квартале следующего года под брендом Aurus.
Напомним, седьмого мая на церемонии инаугурации Владимир Путин проехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец на лимузине проекта «Кортеж».