Порошенко пригрозил изоляцией странам, препятствующим вступлению Украины в НАТО

Никто не сможет воспрепятствовать присоединению Украины к НАТО. Об этом заявил Петр Порошенко, добавив, что он приложит все силы, чтобы изолировать те страны, которые будут шантажировать Киев.

«По моему глубокому убеждению, кто будет разговаривать с нами на языке шантажа — окажется в изоляции сам», - приводит слова Порошенко пресс-служба украинского президента.

Глава Украины добавил, что намерен отстаивать интересы своей страны

Ранее МИД Венгрии сообщил о намерении заблокировать участие Украины в саммите «Украина – НАТО» при участии Порошенко до тех пор, пока Киев не исправит ситуацию с нацменьшинствами в стране. Комментируя это заявление, Порошенко отметил, что уже провел переговоры с премьер-министром Венгрии, в ходе которых политики договорились о продолжении диалога относительно языкового закона.