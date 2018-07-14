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Производителей обязали маркировать продукты с заменителями молочного жира

Александра Арсентьева
07:26 14.07.2018
Изменения, которые прописаны в регламенте Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» вступают в силу 15 июля 2018 года.
Производителей обязали маркировать продукты с заменителями молочного жира
Фото: Creativ Studio Heinemann / imagebroker.com / Globallookpress

Роспотребнадзор выдвинул новые требования к маркировке: название продукции, которая изготовлена с использованием заменителей молочного жира, должно начинаться со слов «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира».

Как сообщается на сайте ведомства, изменения, которые прописаны в регламенте Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» вступают в силу 15 июля 2018 года.

Также в сообщении Роспотребнадзора сказано, что на упаковке указываются сведения о наличии в молокосодержащем продукте с заменителем молочного жира растительных масел в следующей формулировке: «Содержит растительные масла».

Отмечается, что эта информация должна быть написана легко читаемым шрифтом на часть упаковки, которая обращена к покупателю.

Если требования не будут соблюдены, на юридическое лицо будет наложен штраф от 100 до 300 тысяч рублей. Если нарушение повторится - до одного миллиона рублей.

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