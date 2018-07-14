МИД РФ назвал «постыдной комедией» новые антироссийские обвинения США

МИД РФ прокомментировал высказывания американских властей о «российском вмешательстве» в выборы США.

Высказанные США тезисы дипломаты назвали несправедливыми и ничем необоснованными.

По мнению представителей внешнеполитического ведомства, цель высказываний состоит исключительно в том, чтобы «испортить атмосферу перед российско-американским саммитом», а сами заявления были названы «пустышкой» и «вбросом». Дипломаты добавили, что подобные обвинения подрывают доверие к американской демократии.

Само расследование в МИД назвали «постыдной комедией, позорящей США».

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции США обвинило 12 сотрудников российских спецслужб во «вмешательстве» в президентские выборы в 2016 году, заподозрив их в попытке взлома компьютерных серверов Демократической партии в ходе президентской гонки.