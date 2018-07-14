Ученые предупредили об угрозе супербактерии, вызывающей бесплодие

Ученые нашли новую потенциальную супербактерию Mycoplasma genitalium, которая в течение 10 лет может стать устойчивой к любым видам антибиотиков. Исследование было опубликовано на сайте Британской ассоциации сексуального здоровья и ВИЧ.

Как заявили исследователи, бактерия обитает в органах мочевыделительной и репродуктивной систем и передается половым путем. Она может провоцировать воспаления фаллопиевых труб, матки, уретры, а вызванные ей инфекции могут привести к бесплодию.

Симптомы вызванных Mycoplasma genitalium заболеваний можно спутать с инфекциями, которые возникли от других бактерий, например хламидий, из-за этого супербактерия смогла легко приспособиться к некоторым средствам, помогающим при хламидиозе (например, к азитромицину). У людей Mycoplasma genitalium азитромицин практически не облегчает симптомы и делает бактерию все более устойчивой к лекарственным препаратам.

По мнению ученых, способность к быстрой адаптации и делает Mycoplasma genitalium потенциальной супербактерией.

Специалисты считают, что замедлить процесс адаптации бактерии к препаратам поможет тестирование на Mycoplasma genitalium для пациентов с разными половыми инфекциями. Однако сейчас такие тесты мало где проводятся, а медики редко рекомендуют их пациентам.

Ранее исследователи выяснили, что основным местом возникновения супербактерий станет Индия, потому что там ведется бесконтрольная продажа непроверенных и запрещенных антибиотиков, подрывающих усилия по борьбе с растущей устойчивостью бактерий к лекарственным препаратам.