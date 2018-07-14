Встреча века: стало известно время переговоров Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в течение дня 16 июля в Хельсинки, сообщила финская газета Ilta-Sanomat, которая ссылается на МИД Финляндии.

«Трамп и Путин встретятся в понедельник между 08:00 и 16:00 по местному времени», - говорится в сообщении.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, встреча лидеров России и США начнется в Хельсинки в 13:00 по московскому времени и пройдет в президентском дворце. Он рассказал, что саммит начнется с личной беседы президентов в присутствии переводчиков. Затем во встрече будут участвовать участники обеих делегаций.

Ранее американский лидер Дональд Трамп рассказал, что приготовил для своего российского коллеги «маленький подарок». В свою очередь российская сторона тоже намерена вручить Трампу подарок. Как отметил Ушаков, у России есть протокольный резерв подарков для различных мировых лидеров.