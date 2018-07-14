Тонну завернутого в фото Неймара кокаина пытались перевезти на подлодке

На борту небольшой подводной лодки пограничники Гватемалы обнаружили 823 пакета с наркотиками.

Кокаин был расфасован по одному килограмму, а саму упаковку украшала фотография бразильского футболиста Неймара в футболке каталонской «Барселоны», за которую он выступал до прошлого года.

Отмечается, что груз был задержан в 350 километров от берега центральноамериканской страны. В прокуратуре Гватемалы рассказали, что экипаж подлодки состоял из трех граждан Колумбии.

По данным РИА «Новости», примерная стоимость изъятого кокаина на «черном рынке» составляет $11,5 млн (примерно 720 млн рублей).