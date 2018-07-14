ВВС Израиля атаковали сектор Газа: видео ракетных ударов

Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по позициям палестинского исламистского движения ХАМАС на юге сектора Газа, сообщили в пресс-службе израильской армии.

По словам военных, они уничтожили «наступательный туннель», а также ряд военных объектов, в которых велась подготовка боевиков.

Боевой вылет израильской авиации был осуществлен в ночь на субботу, 14 июля. На странице армии Израиля в Twitter также было опубликовано видео, на котором запечатлены моменты ударов.

Отмечается, что атака стала ответом на 17 ракет, выпущенных с территории анклава, пять из которых были сбиты установками ПРО «Железный купол».