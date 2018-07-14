Генерал ВСУ рассказал о плачевной ситуации в украинских ПВО

Украинская армия не обеспечена военной техникой, заявил генерал-лейтенант запаса ВСУ Дмитрий Уманец. По его словам, плачевная ситуация сложилась в сухопутных войсках, в ВМФ, а ПВО Незалежной и вовсе не имеет образцов, которые могли бы конкурировать с современной противовоздушной обороной.

Генерал объяснил, что на Украине никогда не производились зенитно-ракетные комплексы, а после того, как Киев разорвал дружеские отношения с Россией, он потерял доступ ко всей научной базе, а имеющиеся в наличии комплексы власти страны даже не хотят ремонтировать.

Для комплексов С-300 ракеты производятся только в РФ, а для С-125 сняты с производства даже на Украине. Уманец считает, что единственным ЗРК, у которого есть определенной потенциал, является «Бук-М1», пишет «Обозреватель».

Ранее появилась информация, что Киев может закупить американские системы противовоздушной обороны, и страна даже готова направить дополнительные доходы из государственного бюджета для этих целей.