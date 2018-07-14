Верховный суд Индии пригрозил снести Тадж-Махал

Судьи Верховного индийского суда пригрозили снести мавзолей Тадж-Махал, если власти страны не отреставрируют достопримечательность.

По мнению судей, объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО нанесен непоправимый ущерб. За более чем 350 лет белый мрамор памятника покрылся плесенью и бесчисленными трещинами, пишет газета Hindustan Times.

«Или мы закрываем Тадж-Махал, или уничтожаем, или вы его реставрируете», — написали судьи в послании правительству.

Также суд обвинил индийское правительство в том, что ничего не было сделано для защиты мавзолея, белые стены которого из-за деятельности промышленных предприятий вокруг окрасились в желтый, коричневый и зеленый цвета.

Индийские власти уже пообещали заняться решением проблемы. В частности, они обязали Индийский технический университет придумать план, который они представят через четыре месяца.

Тадж-Махал — гробница в Агре на берегу реки Джамна, построенная в XVII веке императором Шах-Джаханом для любимой жены, умершей при родах четырнадцатого ребенка.