WSJ: США могут использовать своей стратегический резерв, чтобы снизить цены на нефть

Соединенные Штаты изучают возможность использования своего стратегического нефтяного резерва в том случае, если ожидаемое увеличение производства нефти в мире не приведет к снижению цен.

По данным The Wall Street Journal, Вашингтон призывает страны добывать больше нефти и изучает, стоит ли продавать черного золото из своих стратегических запасов. С помощью данных резервов США намерены не допустить никаких перебоев поставок нефти. Так, Белый дом хочет гарантировать стабильность на нефтяном рынке.

Однако, как пишет издание, данная возможность изучается экспертами в общих чертах, поскольку некоторые советники американского лидера Дональда Трампа выступает категорически против пользования стратегическими резервами. Поэтому, такой шаг может стать лишь крайней мерой.

Американский нефтяной резерв, созданный в 1975 году по решению Конгресса США, является крупнейшим в мире из принадлежащих правительству. В соляных пластах в Техасе и Луизиане содержатся 660 млн баррелей черного золота.