Названы 50 лучших комедий XXI века

Кинокритики американского журнала Rolling Stone составили рейтинг пятидесяти лучших комедий, которые выходили с 2000 года по настоящее время.

Тройку самых смешных фильмов XXI века открывает «Девичник в Вегасе», который вышел в прокат в 2011 году. Серебро рейтинга получает кинолента 2009 года «Петля», а вот лучшей комедией издание называет фильм 2000 года «Победители шоу».

Также в топ-50 попали такие картины, как «Да здравствует Цезарь!» (2016), «Блондинка в законе» (2001), «Плохой Санта» (2003), «Форс-мажор» (2014), «Борат» (2006) и «Отель «Гранд Будапешт»» (2014).