Жительницу Британии заставляют убрать бассейн ради безопасности воров

Надувной бассейн, который жительница британского города Струд разместила во дворе дома, не понравился управляющей компании.

Проблема появилась после того, как сломалась калитка в саду. Теперь, когда во двор может попасть любой желающий, в организации обеспокоились, что он упадет в бассейн и утонет.

«Они сказали, что если кто-то вломится или проберется во двор, он может утонуть в бассейне», - цитирует издание Metro владелицу бассейна Марию Янг.

По словам самой женщины, сливать из надувного резервуара каждую ночь воду, а по утрам наполнять его снова – слишком сложно. Днем в бассейне спасаются от жары ее и соседские дети, а сама Янг в воде расслабляет больную спину

Жильцы дома надеются, что управляющая компания все-таки решит быстрее починить калитку, а не продолжит настаивать убрать бассейн.