В павильонах ВДНХ нашли неизвестные фрагменты живописи

Реставраторы обнаружили в павильонах «Геология» и «Физика» (№31 и №5) на ВДНХ фрагменты живописи. О чем в Twitter написал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в павильоне «Геология» были найдены заклеенные бумагой фрагменты живописи на колоннах: на золотом фоне красуются сцены из жизни геолога. Собянин отметил, что роспись прекрасно сохранилась.

В павильоне «Физика» под фанерой была найдена роспись середины XX века. Ранее повильон назывался «Латвийская ССР».

«Характерные латвийские мотивы: листы клевера, ленты и колосья повторяются в гипсовом лепном декоре», - пишет Собянин.

Мэр Москвы подчеркнул, что найденные на ВДНХ фрагменты будут восстановлены.