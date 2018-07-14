В павильонах ВДНХ нашли неизвестные фрагменты живописи
Множество интересных находок сделано в ходе реставрации павильонов на ВДНХ, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Фото: Сергей Собянин / Twitter
Реставраторы обнаружили в павильонах «Геология» и «Физика» (№31 и №5) на ВДНХ фрагменты живописи. О чем в Twitter написал мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, в павильоне «Геология» были найдены заклеенные бумагой фрагменты живописи на колоннах: на золотом фоне красуются сцены из жизни геолога. Собянин отметил, что роспись прекрасно сохранилась.
В павильоне «Физика» под фанерой была найдена роспись середины XX века. Ранее повильон назывался «Латвийская ССР».
«Характерные латвийские мотивы: листы клевера, ленты и колосья повторяются в гипсовом лепном декоре», - пишет Собянин.
Мэр Москвы подчеркнул, что найденные на ВДНХ фрагменты будут восстановлены.