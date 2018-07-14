В Раде признали «ничтожность» санкций против Крыма

В Верховной Раде Украины признали, что все санкции введенные против Крыма и России не имеют должного воздействия на российскую экономику, чтобы каким-то образом повлиять на решения Москвы. Об этом заявил депутат Евгений Мураев.

«Санкции, о которых постоянно трубят наши власти, они по Крыму, если вы проанализируете, совершенно ничтожны <…> Если минский формат увенчается успехом, то по Крыму останутся санкции, которые абсолютно не вредят», - отметил он в эфире канала «112 Украина».

Также, по мнению парламентария, Соединенные Штаты не рассматривают Украину как партнера, а используют ее как объект для решения геополитических вопросов.

«Мы такая точка, которую используют, чтобы больнее надавить на "мозоль" Российской Федерации, но в первую очередь не решить наши проблемы, а решить свои интересы», - отметил Мураев.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос, возможно ли изменение позиции по Крыму президента США Дональда Трампа.