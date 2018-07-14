В WhatsApp появится новая удобная функция

Разработчики готовят обновление для мессенджера WhatsApp. Планируется, что после его ввода, пользователям, чтобы пометить сообщение как «прочитанное», не обязательно будет открывать приложение.

Нововведение призвано помочь быстрее избавляться от спама и других ненужных сообщений, а также упростит коммуникацию в групповых чатах, сообщает портал WaBetaInfo.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp появилась новая функция, которая помечает пересланные чужие сообщения, что должно помочь бороться с фейками.