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Савченко объявила голодовку после продления ареста до сентября

Василиса Морозова
02:36 14.07.2018
Депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что отказывается от всех своих адвокатов, поскольку суд не дает им возможность полноценно представлять ее интересы.
Савченко объявила голодовку после продления ареста до сентября
Фото: Nazar Furyk / Globallookpress

Депутат Рады Надежда Савченко объявила голодовку после того, как Шевченковский районный суд Киева продлил на два месяца срок содержания под стражей нардепа.

«Я оглашаю бессрочную голодовку. Я такого беспредела не видела даже в российском суде», - подчеркнула она.

Савченко выразила возмущение, отметив, что суд не разрешил адвокатам осуществить ее защиту. Она отказалась покидать здание суда, пока не получит текст решения и вызвала полицию, чтобы заявить о преступлении, пишет «Интерфакс».

Напомним, в конце марта Рада поддержала представление генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на арест Савченко. Депутата подозревают в подготовке государственного переворота, а также создании террористической организации. Она была арестована 22 марта без возможности внесения залога, а 15 мая ее арест был продлен.

Ранее депутат украинского парламента Надежда Савченко заявила, что согласна провести 22 года в российской тюрьме.

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