Украина может лишиться Coca-Cola и Pepsi

Предприятия Coca-Cola, PepsiCo и Carlsberg на Украине могут приостановить свою работу и выпуск продукции в связи с проблемами с очищением питьевой воды.

Как заявила заместитель директора Европейской бизнес ассоциации Светлана Михайловская, в скором времени компании будут вынуждены остановить производство, так как они используют жидкий хлор и соляную кислоту для очистки питьевой воды.

«На предприятиях запасов хлора нет, потому что по системе безопасности они не могут их иметь у себя на территории. По состоянию на сегодня уже идет речь об остановке одного предприятия», - сообщила она эфире радио «Громадське».

Кроме того, по словам Михайловской, проблема нехватки хлора касается всех украинцев, так как без хлорирования воды в краны невозможно подавать.

Напомним, в начале лета «Днепроазот» заявил, что прекращает поставки жидкого хлора для обеззараживания питьевой воды, поскольку цены на газ на Украине уже слишком высоки для произвосдтва.