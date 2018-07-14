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Лавров рассказал, как США «ловят рыбу в мутной воде» Сирии

Наталья Вальханская
01:01 14.07.2018
По мнению Лаврова, свержение диктатуры в странах Ближнего Востока привело к большим бедам, чем сам режим.
Лавров рассказал, как США «ловят рыбу в мутной воде» Сирии
Фото: U.S. Army

Глава МИД РФ Сергей Лавров сравнил ситуацию с интервенцией США и НАТО в Ирак и Ливию с тем, что американцы пытались провернуть в Сирии. По мнению Лаврова, правители стран, которых в Вашингтоне представляли всему миру как кровавых диктаторов, не приносили своему народу столько бед, сколько вмешательства извне.

«Саддам Хусейн был диктатором. Муаммар Каддафи был диктатором. Но сравним страдания народов Ирака и Ливии соответственно при этих двух диктаторах и сегодня, после интервенций», - предложил Лавров на вопрос ведущего RT Ларри Кинга о том, почему он поддерживает в Сирии такого лидера, как Башар Асад.

Дипломат подчеркнул, что сейчас убитых, раненых и вынужденных переселенцев из этих стран в сотни тысяч больше, чем «пострадавших при вышеупомянутых режимах».

«По мнению ряда аналитиков, Соединенные Штаты могли бы быть заинтересованы в поддержании хаоса в этом регионе, чтобы можно было "ловить рыбу в мутной воде". Мне не кажется, что США преследуют такую цель, но если посмотреть на факты, ясно, что происходит именно это», - добавил глава МИД.

Москва не оправдывает диктаторов, однако считает необходимым продвигать демократические изменения мирным образом, отметил Лавров.

Министр иностранных дел также заявил, что в решениях НАТО до сих пор чувствуются отголоски холодной войны.

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