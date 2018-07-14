Ларри Кинг заявил, что в Russia Today нет никакой цензуры

Телеведущий Ларри Кинг во время интервью с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым заявил, что в его программу «Политикинг» на телеканале Russia Today никогда не вмешивалось руководство канала и никакой цензуры на RT нет.

«Я могу с уверенностью сказать: Russia Today никогда не вмешивался в наши дела, не навязывал никаких редакционных решений. Мы никогда не сталкивались ни с какой цензурой на этом телеканале. Я хочу официально заявить об этом», - подчеркнул Кинг.

В беседе с телеведущим российский министр, говоря о кибербезопасности и свободе самовыражения, заявил, что в России обеспокоены из-за того, что Russia Today в некоторых странах считают «агентом влияния». А французское правительство представило на рассмотрение парламента законопроект, согласно которому будет создан «черный список» СМИ, так как их заподозрили в публикации фейковых новостей.

Кроме того, добавил Лавров, в правительстве Франции предложили создать другой список – «надежных» ресурсов.

«Если это не цензура, не попытка сжать пространство для свободы самовыражения, то я ничего не понимаю в этой жизни», - сказал глава МИД РФ.

Ранее сообщалось, что Россия готова к диалогу с США по всем вопросам кибербезопасности, которые вызывают обеспокоенность Вашингтона. Об заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Ларри Кингу в эфире телеканала RT.