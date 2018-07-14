Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ларри Кинг заявил, что в Russia Today нет никакой цензуры

Василиса Морозова
00:41 14.07.2018
На телеканале Russia Today нет никакой цензуры, официально заявил телеведущий Ларри Кинг.
Ларри Кинг заявил, что в Russia Today нет никакой цензуры

Телеведущий Ларри Кинг во время интервью с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым заявил, что в его программу «Политикинг» на телеканале Russia Today никогда не вмешивалось руководство канала и никакой цензуры на RT нет.

«Я могу с уверенностью сказать: Russia Today никогда не вмешивался в наши дела, не навязывал никаких редакционных решений. Мы никогда не сталкивались ни с какой цензурой на этом телеканале. Я хочу официально заявить об этом», - подчеркнул Кинг.

В беседе с телеведущим российский министр, говоря о кибербезопасности и свободе самовыражения, заявил, что в России обеспокоены из-за того, что Russia Today в некоторых странах считают «агентом влияния». А французское правительство представило на рассмотрение парламента законопроект, согласно которому будет создан «черный список» СМИ, так как их заподозрили в публикации фейковых новостей.

Кроме того, добавил Лавров, в правительстве Франции предложили создать другой список – «надежных» ресурсов.

«Если это не цензура, не попытка сжать пространство для свободы самовыражения, то я ничего не понимаю в этой жизни», - сказал глава МИД РФ.

Ранее сообщалось, что Россия готова к диалогу с США по всем вопросам кибербезопасности, которые вызывают обеспокоенность Вашингтона. Об заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Ларри Кингу в эфире телеканала RT.  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата14.07.2018, 00:30
Лавров: в США боятся конкурировать с «Северным потоком-2»
Дата13.07.2018, 14:55
Сербские военные приехали в Волжский для участия в «Инженерной формуле»
Дата13.07.2018, 00:50
Стало известно, кто вынесет Кубок мира в финале ЧМ-2018
Дата22.06.2018, 14:32
Ровно в четыре утра: в Москве прошли акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»
Дата13.07.2018, 17:19
Новейший БДК «Иван Грен» на тренировке Парада ВМФ: видео
Дата13.07.2018, 08:42
Вторая жизнь «Шермана»: в Приморье восстановили танк, который 72 года пролежал в море
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
ПМЭФ'18
ПМЭФ'18
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
00:25 В стране и мире
Лавров: Россия готова обсуждать с США любые вопросы по кибербезопасности
00:00 В стране и мире
Лавров рассказал подробности саммита Путина и Трампа в Хельсинки
23:32 В стране и мире
В Театре им. Вахтангова рассказали о состоянии Этуша
18:29 Армия
Японские и корейские истребители сопровождали Ту-95МС над Дальним Востоком
18:17 В стране и мире
Трамп назвал «катастрофой Обамы» присоединение Крыма
События дня
События дня
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Видео
«Невозможно бросить смотреть»: видео с убегающим лимоном собрало миллионы просмотров
Видео
Появились первые кадры солнечного затмения суперлуной
Видео
Разгневанная мать разнесла магазин из-за одного яблока в подмосковном Жуковском
Видео
Депутат Рады и министр энергетики Украины подрались в центре Киева
Видео
Драку рыбака и двухметрового сома сняли на видео
Видео
«Что ты такое?»: человекоподобная рыба-мутант напугала жителей Китая
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.