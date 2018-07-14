Лавров: в США боятся конкурировать с «Северным потоком-2»

Проект «Северного потока-2», который позволит увеличить экспорт российского газа в Европу, Москва воспринимает исключительно как бизнес, а не как попытку политического давления в условиях отсутствия конкуренции, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава МИД отметил, что заявление президента США Дональда Трампа о том, что Германия находится под контролем России беспочвенны, хотя бы на фоне того, что у самих Штатов там находятся десятки тысяч военных и десятки военных баз.

Лавров напомнил, что в США призвали ввести санкции против европейских стран и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2» якобы из-за монополизма проекта. Однако в ответ в Вашингтоне предлагают построить новые терминалы для сжиженного природного газа из Америки.

«Вот это, я вам скажу, конкуренция! Конечно, если российский авторитарный газ хуже американского демократического газа, я очень извиняюсь, но это уже никакая не экономика, а чистой воды идеология и недобросовестная конкуренция», - подчеркнул дипломат в интервью Ларри Кингу на телеканале RT.

Лавров также объяснил, почему расширение НАТО и приближение альянса к границам России никак не способствует укреплению безопасности даже внутри самого блока.