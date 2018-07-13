Instagram перестал обновлять ленты из-за сбоя

В работе социальной сети Instagram произошел сбой в США и некоторых странах Европы, в том числе в России. Пользователи соцсети пожаловались, что не могут обновить новостную ленту, а кто-то и вовсе не смог зайти в свой аккаунт.

Проблемы возникают как в мобильном приложении, так и в веб-версии соцсети.

Также ранее сегодня во многих странах пользователи Facebook Messenger столкнулись с проблемами при отправке и получении сообщений.

В компании неполадки в работе Instagram и Facebook Messenger никак не комментируют.