Расширение НАТО не повышает безопасность внутри альянса - Лавров

Расширение НАТО не способствует повышению уровня безопасности внутри альянса, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По мнению дипломата, приближаясь к границам России и вбирая в себя все новые страны, Североатлантический альянс игнорирует реальные вопросы международной безопасности.

«Сегодня у нас общие угрозы и общие враги – терроризм, изменение климата, организованная преступность, наркоторговля. Расширение НАТО не способствует решению ни одной из этих проблем», - заявил Лавров в интервью Ларри Кингу на телеканале RT.

Также глава МИД подчеркнул, что на сегодняшний день страны НАТО тратят на оборону примерно в 20 раз больше, чем Россия, а если исключить из этого списка США – то в четыре раза больше, чем наша страна.