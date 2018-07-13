В Театре им. Вахтангова рассказали о состоянии Этуша

Народный артист СССР Владимир Этуш сейчас находится в московской больнице в обычной палате, за ним наблюдают врачи.

По словам директора Театра имени Вахтанговала Кирилла Крока, артист «почуствовал себя неважно» во время отпуска с женой в Италии. Пара решила вернуться домой. После прибытия они сразу поехали в больницу, пишет РИА Новости.

«Он не в реанимации, в обычной палате, супруга находится с ним», - пояснил Крок.

В настоящее время врачи оценивают состояние Этуша как стабильное.

Ранее сообщалось, что артиста Владимира Этуша госпитализировали в Пироговскую больницу в Москве.