Лавров: Россия готова обсуждать с США любые вопросы по кибербезопасности

Россия готова к диалогу с США по всем вопросам кибербезопасности, которые вызывают обеспокоенность Вашингтона, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Ларри Кингу в эфире телеканала RT.

«Мы будем готовы обсудить любые вопросы, которые могут вызывать у США обеспокоенность в сфере кибербезопасности. Мы предлагали это год назад, когда президент России и президент США встретились "на полях" саммита G20 в Гамбурге, и посчитали, что достигнута договоренность о том, что встретится группа экспертов, на которой американцы изложат все вопросы, которые Россия, по их мнению, должна разъяснить, и наши эксперты дадут им разъяснения», - пояснил министр.

Однако, по его словам, спустя несколько дней после саммита Вашингтон решил с этим повременить под «давлением тез, кто считает, что руководство США не должно вести с РФ никакого диалога по кибербезопасности».

Кроме того, Лавров отметил, что Москва обеспокоена из-за телеканала Russia Today, который некоторые страны, в частности Франция, записали в «агенты влияния». Дипломат рассказал, что французское правительство внесло на рассмотрение парламента законопроект, согласно которому создадут некий «черный список» СМИ, которые подозреваются в распространении ложной информации.

«Еще большее беспокойство вызывает тот факт, предлагается создать список "надежных" медийных ресурсов и рекомендовать его национальным регуляторам по киберпространству. Если это не цензура, не попытка сжать пространство для свободы самовыражения, то я ничего не понимаю в этой жизни», - подчеркнул глава МИД РФ.

На что Ларри Кинг ответил, что телеканал Russia Today никогда не вмешивался в создание программы «Политикинг», поэтому он не сталкивался с цензурой.