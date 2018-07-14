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Лавров рассказал подробности саммита Путина и Трампа в Хельсинки

Василиса Морозова
00:00 14.07.2018
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью Ларри Кингу заявил, что успехом для российской стороны будет, если США и РФ смогут «нормально общаться» во время саммита в Хельсинки.
Лавров рассказал подробности саммита Путина и Трампа в Хельсинки
Видео: RT

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для программы «Политикинг» с Ларри Кингом на телеканале RT рассказал, что собирается приехать в Хельсинки во время встречи российского президента Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

По словам главы МИД РФ, он будет там вместе с госсекретарем США Майком Помпео, с которым они уже обговорили детали встречи в Финляндии.

«Параллельно со встречей президентов, которую для начала они хотят провести «один на один», мы также проведем встречу с Помпео и с послами наших стран и обсудим все вопросы, которые захотят поднять представители России и США», - заявил Лавров.

Министр также отметил, что заранее повестка не была оговорена, однако «есть вопросы, которые должны обсудить».

На вопрос Кинга о том, будет ли российский лидер пользоваться переводчиком, Лавров ответил утвердительно, поскольку хочет, чтобы его мысли были переданы как можно более точно.

Глава МИД России заявил, что успехом для российской стороны будет, если США и РФ смогут «нормально общаться», поскольку в последние годы случаются только отдельные встречи дипломатов и военных, чтобы обсудить Сирию, а также существует канал коммуникации по Украине.

«В идеале нам хотелось бы договориться о возобновлении каналов коммуникации по всем сложным вопросам, где наши позиции расходятся, чтобы мы могли поработать над сближением наших подходов к решению этих проблем. Кроме того, нам нужно общаться и по тем вопросам, в которых мы уже сейчас можем эффективно сотрудничать в интересах наших стран и всего международного сообщества, например, по вопросам стратегической стабильности», - подчеркнул Сергей Лавров.

Российский министр напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял в выступлениях, что ухудшение российско-американских отношений началось, когда США стали понимать, что Россия хочет иметь собственный взгляд на то, как строить свою страну, организовывать безопасность и развитие.

«Мы хотели, чтобы голос России воспринимался как голос равного партнера»,- сказал Лавров.

Затем, добавил глава МИД РФ, в какой-то момент Штаты в одностороннем порядке вышли из «Договора об ограничении систем противоракетной обороны». С чего, по мнению Лаврова, начался тот ревизионизм, который «мы наблюдаем по сей день». США вышли из многих международных соглашений, что, уверен министр, является попыткой пересмотреть мировой порядок.

«Штаты из него вышли, и мы начали разрабатывать новые вооружения, которые могли бы преодолеть противоракетную оборону, потому что не хотим оказаться в ситуации, когда мы будем безоружны перед лицом США, обладающих стратегическими вооружениями и стратегическим противоракетным щитом», - пояснил он.

Лавров подчеркнул, что Россия не собирается ни на кого нападать, однако желает чувствовать себя в безопасности и быть защищенной от любой атаки, которая может быть направлена против страны.

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