Лавров: в НАТО сохраняется инерция холодной войны

В решениях НАТО до сих пор чувствуются отголоски холодной войны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире RT.

«В НАТО сохраняется инерция холодной войны. Натовцам давно уже пора отказаться от нее», - сказал Лавров в интервью Ларри Кингу.

Члены альянса, по итогам прошедшего накануне саммита, приняли заявление, в котором осуждается якобы «незаконная аннексия Крыма» Россией. Лавров подчеркнул, что реакция НАТО на украинский вопрос и вопрос Крыма не меняется и назвал это «сохранившимся по инерции менталитетом холодной войны» с попытками во всем обвинить Москву.

Министр напомнил, что статус Крыма был определен его жителями в ходе референдума под контролем международных наблюдателей.

«Все это было намного прозрачнее и легитимнее, чем одностороннее признание независимости Косова без всякого референдума», - добавил Лавров.

По мнению главы МИД, руководство западных стран не обращает внимание на прецеденты и для каждой похожей ситуации выбирают ту реакцию, какая выгодна им.

Так, например, было с вопросом обсуждения статуса Фолклендских островов на Генеральной Ассамблее ООН, когда Великобритания рассылала послам по всему миру инструкции, по которым они должны были воздействовать на руководство стран пребывания и убедить их встать на сторону Лондона, а не Аргентины.