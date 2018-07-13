Боевики в Сирии сдали танк, зенитную пушку и множество боеприпасов

Российской стороной совместно с сирийским правительством продолжается выполнение плановых мероприятий постконфликтного урегулирования в сирийских провинциях.

На большей части Сирийской Арабской Республики созданы необходимые условия, способствующие возвращению вынужденных переселенцев. В Восточную Гуту из лагерей для беженцев уже вернулось 72 083 жителя. За прошедшие сутки в свои дома возвратилось 106 человек.

Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 36 сирийцам, в том числе 18 детям.

Представителями российского Центра по примирению враждующих сторон продолжена работа со старейшинами населенных пунктов и лидерами незаконных вооруженных формирований в Юго-западной зоне деэскалации.

Боевиками незаконных вооруженных формирований за сутки сдан один танк, одна зенитная пушка, а также большое количество боеприпасов к танкам, артиллерийским орудиям, гранатометам, зенитным установкам, мины и гранаты.

За прошедшие сутки через пункт пропуска Кафер-Шамс вышло 306 мирных жителей. Освобождение районов провинции Эс-Сувейда и Дераа, прекращение сопротивления крупных формирований вооруженной оппозиции создает условия для перехода к следующему этапу нормализации обстановки.

Представителями российского Центра по примирению проведена гуманитарная акция в населенном пункте Эль-Хусейния провинции Дейр-Эз-Зор. Жителям передано 650 продовольственных наборов общим весом 2,8 тонны.

В населенные пункты Маррат и Мазлум провинции Дейр-Эз-Зор проведена рабочая поездка с целью контроля работ по восстановлению социально значимых объектов.

В ходе выполнения мероприятий первого этапа открытия пункта пропуска Сальхиях в провинции Дейр-Эз-Зор проведено совместное совещание с представителями Сирийских Демократических Сил по порядку возобновления его работы.

Для обеспечения правопорядка в населенных пунктах Эр-Растан, Тель-Биса, Харет-Тукман подразделениями российской военной полиции выставлены дневные наблюдательные посты, осуществляется патрулирование.