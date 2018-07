Трамп опоздал на чаепитие с королевой Елизаветой II

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и его жена Мелания впервые встретились с королевой Великобритании Елизаветой II.

Глава Белого дома опоздал на встречу и заставил 92-летнего монарха ждать прибытия гостей более десяти минут во дворе Виндзорского замка в графстве Беркшир, передает агентство Bloomberg.

Сцену приветствия у входа в замок транслируют мировые СМИ. Трамп и Елизавета II обменялись несколькими фразами и наблюдали за церемонией с участием почетного караула королевской гвардии. Сама беседа и чаепитие проходят за закрытыми дверями.

President Trump has met the Queen at Windsor Castle Follow our live blog here: https://t.co/IJn4u38ys5 pic.twitter.com/lHwK22V36H