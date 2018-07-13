Порошенко рассказал, какие поручения дал Трамп

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, какие поручения американский лидер Дональд Трамп дал после их беседы на полях саммита НАТО в Брюсселе. Об этом рассказали в пресс-службе главы украинского государства.

По словам Порошенко, он не делает секрета из тем, которые обсудил с Трампом. По итогам их беседы американский президент уже якобы дал некие задания и поручения.

«Мы, безусловно, говорили о необходимости усиления защиты Украины, улучшения сотрудничества, в том числе и в оборонной сфере. И президент дал соответствующие задания по этому поводу. Детали здесь я рассказывать не буду», - приводит слова Порошенко его пресс-служба.

Двадцатиминутная беседа Порошенко и Трампа состоялась 12 июля в Брюсселе. За это время украинский президент успел рассказать Трампу о том, что его «окружают агенты ФСБ», а также расспросить о темах будущего разговора с Путиным.