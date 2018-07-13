Розовых очков не носим, но расчеты есть – Песков об изменении позиции Трампа по Крыму

Попытки общаться с Россией с позиции принуждения к «возвращению Крыма» нелогичны и не имеют никаких перспектив. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью каналу RT.

«…дескать, пока Россия не отдаст Крым, не будет того-то и того-то, повторение этой фразы, как мантры – оно абсолютно нелогично, оно бесперспективно, это путь в никуда. Это значит, никогда ничего не будет», - поделился Песков.

Пресс-секретарь президента ответил и на вопрос, возможно ли изменение позиции по Крыму президента США Дональда Трампа. Этот интерес стал еще более актуален в свете предстоящего саммита Россия – США, который состоится 16 июля в Хельсинки.

Песков отметил, что в Москве никто не «носит розовые очки», чтобы думать, будто позиция Трампа по Крыму значительно изменится в ближайшее время. Однако «рассчитывать на это можно», добавил пресс-секретарь президента.

Крым стал российским регионом после мартовского референдума в 2014 году. Тогда более 96,77% жителей полуострова и 95,6% севастопольцев высказались за воссоединение с Россией.