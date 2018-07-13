В Якутии медведь попытался отобрать машину у местного жителя: видео

Автомобилист снял на камеру видеорегистратора медведя, атаковавшего его автомобиль. Хищник преградил проезжую часть и попытался взобраться на машину.

На кадрах, опубликованных в YouTube, видно, как косолапый вынуждает водителя остановиться прямо на дороге, затем ходит вокруг авто, обнюхивает транспортное средство в поисках чего-нибудь съестного.

Не найдя ничего интересного снаружи, медведь начинает бить лапами по капоту. Понимая опасность своего положения, мужчина, сидящий за рулем, уезжает прочь от лесного зверя.