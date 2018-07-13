Россия потребовала от Британии раскрыть данные о найденном в Эймсбери веществе

Посольство России в Британии потребовало от британской стороны предоставить данные о веществе, которое было найдено в доме британца, пострадавшего от отравления в Эймсбери, а также о том, какое место этот инцидент занимает в общей ситуации с отравлениями в стране.

Кроме того, представитель российского дипломатического представительства попросил объяснить, почему подобные инциденты с отравлениями происходят недалеко от военной лаборатории в Портон-Даун.

«Что же касается этого случая (обнаружения контейнера с отравляющим веществом), то нам приходится полагаться только на публичные заявления британцев, и мы почти уверены в том, что скорее всего они не будут ни о чём информировать нас напрямую», - цитирует РИА Новости представителя посольства.

Напомним, в пятницу, 13 июля Скотленд-Ярд сообщил о том, что обнаружил флакон со следами нервно-паралитического вещества в доме у Чарльза Роули, который вместе со своей спутницей Дон Стержесс отравился в Эймсбери 30 июня. Женщина спустя несколько дней скончалась, Роули пришел в себя и находится в стабильно тяжелом состоянии.

Британская сторона утверждает, что пара отравились тем же веществом, что и осужденный в России за госизмену бывший британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.