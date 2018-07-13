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Модернизация и безопасность: как прошло экспертное заседание Ростехнадзора на Омском НПЗ

Анна Гримашевич
21:43 13.07.2018
Выездное заседание экспертов Ростехнадзора состоялось на базе одного из крупнейших предприятий отрасли - Омском нефтеперерабатывающем заводе.

Нефтегазовый комплекс России выходит на новый уровень промышленной безопасности. Её обеспечению посвятили выездное заседание эксперты Ростехнадзора. Оно состоялось на базе одного из крупнейших предприятий отрасли - Омском нефтеперерабатывающем заводе. Как создать достойные условия работы, защитить экологию и при этом обеспечить высочайшее качество продукции, узнала Анна Гримашевич.

Эта огромная установка нужна каждому российскому автомобилю. Миллионы тонн сырой нефти 24 часа в сутки она превращает в экологическое топливо стандарта Евро-5. Бензином и дизелем линия обеспечивает практически всю Сибирь. Скорость, температура, давление. Все процессы переработки от поступления сырья до создания готового топлива помогает контролировать умная автоматика.

На огромной территории в тысячу гектаров работает самый большой и современный нефтеперерабатывающий завод России. Пешком не обойдешь. Сотрудники перемещаются здесь на велосипедах и автомобилях.

Безопасность превыше всего. Это заметно даже по спецодежде инженеров. У каждого - антишумовые наушники, защитные очки и даже кислородная маска - на случай нештатной ситуации. Но здесь всегда все контролем. Прежде всего, благодаря датчикам, закреплённым на каждой линии. Каждую секунду в эти просторные операторские залы они передают десятки сигналов от установок.

В этом операторском зале управляют сердцем завода. Здесь производство полностью автоматизировано, это видно на больших и маленьких экранах. Любой процесс инженеры могут отрегулировать буквально нажатием одной кнопки.

Экскурсия по НПЗ «Газпром нефти» - для участников научно-технического совета Ростехнадзора. В этом году федеральное ведомство проводит на омском заводе выездное совещание.

Последние 10 лет на предприятии идет крупномасштабная модернизация. Качество воздуха теперь тоже контролирует новейшая цифровая система. В последнее время при постоянном росте переработки топлива - больше 20 миллионов тонн в год, на треть удалось снизить воздействие на атмосферу.

«Все что мы видим, это то, что Газпром нефть внедряет новые стандарты и четко им следует. Нам приятно посетить не с проверкой, а с осмотром нововведений, которые компания внедряет. И увидеть, как люди готовы к этому, и увидеть, что уровень промышленной безопасности здесь находится на высоком уровне», - отметила заместитель руководителя Ростехнадзора Светлана Радионова.

Представители Ростехнадзора убедились, каждый этап производства на омском заводе «Газпром нефти» отвечает главным требованиям - безопасности людей и окружающей среды. Своим успешным опытом сотрудники предприятия поделились с представителями крупнейших компаний отрасли, подтверждая, что безопасность - это выгодно.

«Предприятие имеет очень хороший темп, выполняет все требования четырехстороннего соглашения. 80 миллиардов рублей вложено за десять лет с 2010 года в поддержание требований промышленной безопасности. Всего вложено более 600 миллиардов рублей компанией в два завода – в модернизацию, в обновление, строительство, поддержание основных требований промышленной безопасности», - рассказала Светлана Радионова.

Особое внимание - обучению сотрудников. Будущие кадры готовят совместно с региональными ВУЗами и министерством образования. Каждый обязательно проходит специальные курсы в академии безопасности. Теорию в аудиториях подкрепляют практикой на заводе.

«Есть наш промышленный полигон, где уникальные комплексы по безопасным приемам методам работы на высоте. Будь то вагон, цистерны или битумовозы. Сто процентов подрядчиков, заходящих на наше предприятие, проходят этот комплекс. Мы уверены, что люди будут работать безопасно», - подчеркнул генеральный директор АО «Газпромнефть - ОНПЗ» Олег Белявский.

Сейчас на омском и московском нефтеперерабатывающих заводах «Газпром нефть» идет второй этап модернизации. Эксперты солидарны: после масштабного обновления эффективность и объемы производства достигнут рекордных показателей.

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