Составлен топ-10 самых популярных китайских кроссоверов в России

Эксперты аналитического агентства «Автостат Инфо» по итогам первых пяти месяцев 2018 года составили список наиболее востребованных в России китайских кроссоверов.

Самым популярным стал автомобиль Lifan X60. Так, с января по май на учет в ГИБДД было поставлено 1,1 тысяча таких машин, что, впрочем, вдвое меньше по сравнения с аналогичным периодом прошлого года.

Второе место, по данным агентства, занимает Chery Tiggo. Продажи этого кроссовера составили 1,06 тысяч единиц. Chery Tiggo достиг показателя 5,7% в сравнении с прошлым годом. На третьей строчке расположился кроссовер Lifan MyWay с 1,01 тысячей реализованных автомобилей.

Lifan X50 с результатом в 940 штук и спадом в 34.4% стал четвертым по популярности. Замыкает «пятерку» кроссовер Zotye T600, продажи которого составили 769 экземпляров с приростом в 196%.

Во вторую пятерку ТОП-10 вошли: DW Hower H3, Haval H6, Chery T21; Lifan X70; Changan CS35.