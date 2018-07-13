В Кремле рассказали, как будет выбираться подарок Трампу от Путина

Президент России Владимир Путин, возможно, вручит своему американскому коллеге Дональду Трампу подарок в ходе встречи в Хельсинки. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Как отметил Ушаков, у России есть определенный протокольный резерв подарков для различных мировых лидеров. Из этого резерва в зависимости от ситуации и может быть подобран подходящий предмет.

«У нас есть протокольный резерв различных подарков, что-нибудь подберём, всегда можно подобрать в зависимости от ситуации. Честно говоря, я сам этим вопросом не занимаюсь», - цитирует Ушакова РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что приготовил ко встрече с Путиным «маленький подарок» для российского лидера. Президент отказался рассказывать, что именно он собирается подарить Путину, подчеркнув, что пресса узнает об этом только непосредственно после вручения.