В Кремле раскрыли формат встречи Путина и Трампа в Хельсинки

Встреча лидеров России и США начнется в Хельсинки в 13:00 по московскому времени и пройдет в президентском дворце. Об этом рассказал помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков.

«16 июля, Хельсинки, президентский дворец в центре финской столицы. Запланировано, что начнем в 13:00», - цитирует Ушакова ТАСС.

Помощник президента отметил, что Дональд Трамп прибудет в Хельсинки заранее, а сам Путин – только в понедельник. Количество времени, которое лидеры стран отведут на общение, не регламентировано, лимитов на переговоры не предусмотрено.

Ушаков добавил, что саммит начнется с личной беседы в формате тет-а-тет в присутствии переводчиков. Далее в переговоры вступят участники делегаций. После этого запланирована совместная пресс-конференция и ответы на четыре вопроса, по два с каждой стороны.