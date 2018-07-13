Владимир Этуш госпитализирован в Москве

Народный артист СССР Владимир Этуш госпитализирован в Пироговскую больницу в Москве.

Актеру стало плохо на отдыхе в Италии, после этого он вместе с женой вернулся в российскую столицу и отправился на обследование.

Об этом рассказал директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок, сообщает «МК». Состояние 96-летнего актера стабильное, в настоящее время он находится под наблюдением врачей.

Владимир Этуш сыграл более 70 ролей в театре и кино, среди котрых такие картины, как «Кавказская пленница», «Двенадцать стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Неисправимый лгун».