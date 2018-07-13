Владимир Этуш госпитализирован в Москве
Актера Владимира Этуша доставили в Пироговскую больницу.
Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Globallookpress
Народный артист СССР Владимир Этуш госпитализирован в Пироговскую больницу в Москве.
Актеру стало плохо на отдыхе в Италии, после этого он вместе с женой вернулся в российскую столицу и отправился на обследование.
Об этом рассказал директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок, сообщает «МК». Состояние 96-летнего актера стабильное, в настоящее время он находится под наблюдением врачей.
Владимир Этуш сыграл более 70 ролей в театре и кино, среди котрых такие картины, как «Кавказская пленница», «Двенадцать стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Неисправимый лгун».