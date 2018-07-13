США обвинили 12 сотрудников российских спецслужб во «вмешательстве» в выборы

Министерство юстиции Соединенных Штатов обвинило 12 сотрудников российских спецслужб во «вмешательстве» в президентские выборы в 2016 году.

Обвинения предъявлены в рамках расследования по России, которое проводит спецпрокурор Роберт Мюллер.

Заместитель генерального прокурора США Род Розенштайн обвинил сотрудников российских спецслужб в попытке взлома компьютерных серверов Демократической партии в ходе президентской гонки в США, говорится в пресс-релизе Минюста.

Согласно документу, российские хакеры якобы незаконно получали конфиденциальную информацию и обнародовали ее.

Тему так называемого «вмешательства» России в американские выборы планирует обсудить президент США Дональд Трамп на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, которая пройдет 16 июля.