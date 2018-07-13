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Полиция завела дело на россиянина, избившего польского дипломата в самолете

Вадим Синицын
20:05 13.07.2018
Как стало известно правоохранителям, потерпевшим в результате драки на борту самолета оказался обладающий дипломатическим паспортом гражданин Польши 1979 года рождения.
Полиция завела дело на россиянина, избившего польского дипломата в самолете
Фото: МВД РФ

Полиция завела дело на гражданина России, который избил польского дипломата на борту пассажирского самолета Иркутск – Москва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление на транспорте по Центральному федеральному округу МВД России.

«Полицией возбуждено уголовное дело в отношении гражданина, причинившего побои пассажиру на борту воздушного судна рейса Иркутск — Москва», - сообщается в заявлении.

Как стало известно правоохранителям, потерпевшим в результате драки на борту самолета оказался обладающий дипломатическим паспортом гражданин Польши 1979 года рождения. Он получил множественные ушибы, зафиксированные сотрудниками медицинской помощи в аэропорту.

Дипломат получил удары в очереди в туалет на борту самолета. Один из пассажиров вышел из туалетной комнаты и без видимых причин начал избивать гражданина Польши. По предварительной информации, россиянину показалось, что другие люди в очереди слишком торопят его, чтобы самим воспользоваться туалетом. Расстроившись от осознания этой информации, он избил ближайшего к нему человека.

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