Путин посоветовал ВТБ быстрее снижать ставки для малого бизнеса

Президент России Владимир Путин призвал главу ВТБ Андрея Костина быстрее снижать ставки по кредитам для малого бизнеса.

На встрече с российским лидером Костин сказал, что сейчас они превышают 10%, однако банк работает над их снижением.

«Для "малышей" (малый бизнес – прим. ред.) ставки выше 10% сейчас», - приводит пресс-служба Кремля слова главы ВТБ.

В свою очередь президент отметил, что в целом по России ставки для малого бизнеса уже не превышают отметку в 10%, однако посоветовал Костину «гораздо быстрее идти» к их снижению.

Что касается предприятий крупного бизнеса, то ВТБ снизил ставки по кредитам, и сечас они составляют от 6,75% до 10%. Крупным предприятиям торговли, машиностроения, металлургии и медицины выдаются кредиты под 7–8%.