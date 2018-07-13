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Путин посоветовал ВТБ быстрее снижать ставки для малого бизнеса

Андрей Аркадьев
19:38 13.07.2018
Глава государства подчеркнул, что надо надо «гораздо быстрее» снижать ставки по кредитам.
Фото: Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин призвал главу ВТБ Андрея Костина быстрее снижать ставки по кредитам для малого бизнеса.

На встрече с российским лидером Костин сказал, что сейчас они превышают 10%, однако банк работает над их снижением.

«Для "малышей" (малый бизнес – прим. ред.) ставки выше 10% сейчас», - приводит пресс-служба Кремля слова главы ВТБ.

В свою очередь президент отметил, что в целом по России ставки для малого бизнеса уже  не превышают отметку в 10%, однако посоветовал Костину «гораздо быстрее идти» к их снижению.

Что касается предприятий крупного бизнеса, то ВТБ снизил ставки по кредитам, и сечас они составляют от 6,75% до 10%. Крупным предприятиям торговли, машиностроения, металлургии и медицины выдаются кредиты под 7–8%.

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