Британская полиция обнаружила флакон из-под нервно-паралитического вещества, которым, предположительно, отравились два человека в городе Эймсбери. Емкость была обнаружена в доме одного из пострадавших Чарли Роули. Об этом со ссылкой на Скотланд-Ярд сообщает РИА Новости. Бутылка

Инцидент в Эймсбери произошел четвертого июля. Два человека, Чарли Роули и Дон Стерджесс, попали в больницу с признаками отравления неизвестным нервно-паралитическим веществом. Позже Дон Стерджесс скончалась. В состоянии здоровья Чарли Роули наступило улучшение, и он пришел в сознание.

Город Эймсбери расположен неподалеку от Солсбери, что сразу напомнило прессе о резонансном «деле Скрипалей». Тогда, напомним, бывший шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия пострадали от некоего отравляющего вещества, в котором британские «специалисты» моментально «опознали» газ «Новичок» российского производства. Не предъявив никаких доказательств, британское правительство обвинило в случившемся Россию.