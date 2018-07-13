Более десяти президентов приедут на финал ЧМ по футболу в Россию

Более десяти лидеров зарубежных стран посетят финальный матч чемпионата мира по футболу, а также несколько премьер-министров и высокопоставленных чиновников, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Где-то 11-12 президентов различных стран, несколько премьер-министров и других высокопоставленных представителей соответствующих стран», - приводит ТАСС слова представителя Кремля.

До решающего матча, 14 и 15 июля, в рабочем графике президента России Владимира Путина запланированы встречи с лидерами иностранных государств.

В субботу глава государства встретится с президентом Палестины Махмудом Аббасом, с которым планируется обсудить перенос посольства США в Иерусалим и лидерами африканских стран - президентами Габонской Республики и Судана - Али бен Бонго Ондимбой и Омаром аль-Баширом, а также с президентом Молдавии Игорем Додоном.

На следующий день Путин проведет встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, эмиром Катара, а также запланированы переговоры с лидерами стран, пробившихся в финал ЧМ — президентами Франции и Хорватии Эммануэлем Макроном и Колиндой Грабар-Китарович.

Напомним, 15 июля на московском стадионе «Лужники» состоится финальный матч Франция – Хорватия в рамках чемпионата мира по футболу 2018 года. Игра начнется в 18:00 по местному времени.