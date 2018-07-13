Трамп назвал «катастрофой Обамы» присоединение Крыма

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не допустил бы воссоединения Крыма с Россией, если был главой американского государства в то время.

На совместной пресс-конференции с премьером-министром Великобритании Терезой Мэй он напомнил, что полуостров стал российским при администрации Барака Обамы.

«Это была катастрофа Обамы. Я думаю, если бы я был президентом тогда, он бы не перешел в другие руки», - приводит слова Трампа Bloomberg.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что возврат Крыма Украине невозможен ни при каких обстоятельствах.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума. Тогда 96,77% избирателей полуострова и более 95,5% жителей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией.