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Мир, сирийский флаг, Россия: как провинция Деръа празднует освобождение от террористов

Максим Гриценко
18:10 13.07.2018
Города и селения сирийской провинции Деръа празднуют освобождение от боевиков. Национальные флаги, благодарности на русском языке и вернувшиеся беженцы - в регион наконец-то возвращается мир.

В центре сирийского города Деръа рядом с мечетью Аль-Омари жители САР подняли национальный красно-бело-черный флаг с двумя звездами. Сирийцы празднуют освобождение населенного пункта от боевиков, благодаря российских военных на их родном языке.

Город Деръа важен для истории войны в Сирии. Именно на этой площади, где сейчас происходит ликование и развернут национальный флаг, семь лет назад вспыхнули антиправительственные митинги, которые с помощью радикалов переросли в вооруженные столкновения. В этом контексте флаг Сирии является символом мира, который возвращается в страну.

Празднования происходят в нескольких городах. Еще один важный населенный пункт провинции, город Тафас, также перешел на сторону официального Дамаска. Этот переход стал результатом работы офицеров российского Центра по примирению враждующих сторон с местными старейшинами и лидерами отдельных группировок.

«Город Тафас всегда был жемчужиной провинции Деръа, отличным местом для сельского хозяйства. Самые лучшие люди Деръа жили здесь. Народ радуется миру! Мы благодарим сирийские войска, вооруженные силы Российской Федерации - они помогли нам и сегодня это наше общее торжество», - рассказал губернатор провинции Мухаммед Халид Ханнус.

Празднуют и в селении Даиль, который ранее был опорным пунктом боевиков. Только за последнюю неделю сюда вернулись более двадцати тысяч человек. Российские офицеры привозят для них гуманитарную помощь – за последнее время передали около десяти тонн.

Сейчас сирийские власти призывают вернуться домой мирных жителей, кто был вынужден под давлением террористов покинуть Родину. Всем им гарантируют помощь и поддержку.

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