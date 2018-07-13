Умер отец генсека НАТО Йенса Столтенберга
Родственники Турвальда Столтенберга сообщили, что он умер после непродолжительной болезни в окружении родных.
Фото: Toresbe / Wikimedia
Отец генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга Турвальд Столтенберг умер в возрасте 87 лет. Об этом журналистам сообщили родственники главы семейства.
«Он ушел с миром сегодня утром после непродолжительной болезни, окруженный родными и близкими», - говорится в тексте сообщения, которое приводит ТАСС.
Отец Йенса Столтенберга занимал пост главы минобороны Норвегии в 1979-1981 годах. А с 1990 по 1993 он был министром иностранных дел страны.