В МИД Польши прокомментировали избиение польского дипломата россиянином

Во внешнеполитическом ведомстве Польши дали оценку инциденту, который произошел в самолете, следовавшем по рейсу Иркутск - Москва. Там случился конфликт между польским дипломатом и гражданином России, завершившийся дракой.

В МИД Польши пояснили, что дипломат возвращался из служебной командировки, передает РИА Новости. В самолете на него напал человек, «вероятно, нездоровый психически». Он уже задержан правоохранительными органами.

Пострадавший дипломат уже получил медицинский помощь и отправился в Польшу. Польская сторона потребовала выяснить точные обстоятельства случившегося и привлечь виновного к ответственности.

Как стало известно ранее, инцидент случился на борту самолета в очереди в туалетную комнату. Россиянин вышел оттуда и без видимых причин начал избивать стоящего ближе всех к нему человека. По предварительной информации, мужчине показалось, что люди в очереди торопят его, и он выместил свое недовольство подобным агрессивным образом.