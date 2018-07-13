В МИД России назвали политическим заказом обвинения Польши по катастрофе Ту-154

В Министерстве иностранных дел России назвали отработкой политического заказа заявления Варшавы о том, что Москва якобы препятствует расследованию крушения авиалайнера Ту-154 под Смоленском в 2010 году.

«Очевидно, что речь идет о банальной отработке политического заказа», - сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В министерстве отметили, что, несмотря на конструктивное поведение российской стороны, ее все равно постоянно обвиняют в «некомпетентности и вредительстве». Дипломаты посоветовали польским чиновникам «прекратить ненужные упражнения и заняться делом».

Напомним, 10 апреля самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским в условиях сильного тумана потерпел крушение при посадке под Смоленском. Тогда погибли все находившиеся на борту 96 человек, включая главу республики и нескольких польских политиков и военных.