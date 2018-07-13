Ливия обвинила НАТО в использовании боеприпасов с обедненным ураном в 2011 году

Доклад с доказательствами применения коалицией НАТО оружия с обедненным ураном был передан в правительство Ливии 12 июля. Об этом сообщают РИА «Новости».

Советник ливийского комитета по окружающей среде и комитета по атомной энергии Нури ад-Друки рассказал, что группой ученых проводились измерения уровня радиоактивности в одной из штаб-квартир ливийской армии, которая попала под авиаудар коалиции.

«Там были обнаружены места с повышенной радиоактивностью. Проведя точные измерения, мы обнаружили, что эта радиоактивность - результат применения НАТО ракет с обедненным ураном», - приводит РИА Новости слова ад-Друки.

Теперь он со своими коллегами собирается обратиться в МАГАТЭ с просьбой провести тщательное расследование. Ливийские ученые хотят пригласить представителей международных организаций провести совместные исследования территорий, которые подверглись бомбардировкам коалиции во главе с США.

В 2011 году в Ливии произошел военный переворот. Муаммар Каддафи был свергнут и убит в том же году, а в стране началась гражданская война, которая продолжается по сей день.